Proviamo a vincere 1 milione di euro con la lotteria di MillionDAY?

Se avessi la possibilità di vincere 1 milione di euro con 1 solo euro, non ti lasceresti tentare almeno una volta?

È proprio questa la particolarità di MillionDay, l’ultima nata tra le lotterie nazionali e che dopo il suo recente debutto ha già conquistato un vasto numero di appassionati.

Basta scegliere 5 numeri da giocare compresi tra 1 e 55 e attendere l’estrazione quotidiana in programma per le 19.00.

MillionDAY è un gioco a quota fissa, nel quale si possono vincere 4 categorie di premi, da 2€ ad 1 milione e si può essere ricompensati non solo con la cinquina: con la giocata unica di 1€ raddoppi a 2€ se indovini 2 numeri, 50€ se ne indovini 3 e 1.000€ se riesci a indovinarne 4.

I primi fortunati vincitori

Dal suo debutto, MillionDAY ha già regalato grandi vincite ai suoi giocatori, alcuni dei quali hanno centrato la combinazione dei 5 numeri conquistando il super premio milionario.

La prima vincita milionaria risale al 16 febbraio, pochi giorni dopo il lancio, ed il fortunato è stato un cittadino siciliano che ha fatto registrare il primo successo di MillionDAY a Caltagirone, in provincia di Catania. A quella prima vincita seguono fino ad oggi altre 34 cinquine, per un totale di oltre 35 milioni di euro in premi già distribuiti su tutto il territorio italiano (fonte Agipro News).

Dove giocare a MillionDay

Nonostante la probabilità di fare 5 sia solo 1 su 3.5 milioni, 1 milione di euro che puoi vincere con un’unica puntata da 1€ fa gola a tutti.

Per partecipare alla lotteria e tentare la sorte puoi recarti in ricevitoria, puoi giocare da mobile utilizzando l’app superlotterie o scegliere di giocare online sui siti autorizzati.

Un esempio dove poter giocare è il portale online di Sisal.it che ti consente di partecipare al concorso serale compilando la tua schedina direttamente dall’area di gioco MillionDay.

Per poter giocare online bisogna aver registrato un conto di gioco fornendo i propri dati personali e la copia di un documento d’identità. Il gioco online, infatti, è vietato ai minori di 18 anni ed è autorizzato solo sul territorio nazionale.

Una volta registrato puoi iniziare a giocare a MillionDay online e richiedere il tuo bonus di benvenuto. Su Sisal.it il welcome bonus è fino a 50€, ti viene accreditato entro 48 ore dalla prima ricarica effettuata e si può utilizzare per tutti i giochi di tipologia lottery (MillionDay, SuperEnalotto, Win for Life, Eurojackpot e tanti altri).