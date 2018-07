Provoca incidente e 24enne perde la vita, arrestato per omicidio stradale

La polizia stradale di Brancaleone ha arrestato un 23enne di Locri, S.D., per omicidio stradale. Il giovane si è reso protagonista di un incidente nel comune di Gioiosa Jonica nel quale, a seguito delle gravi lesioni subite, ha perso la vita un 24enne di Portigliola.

Dagli accertamenti tecnici eseguiti dagli agenti sarebbe emersa la responsabilità dell’arrestato. Il 23enne, inoltre sottoposto anche ai test per la presenza di alcool nel sangue, è risultato positivo con un tasso sensibilmente superiore a quello consentito dalla normativa in materia. Sequestrati i veicoli coinvolti nel sinistro, mentre la salma della giovane vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti autoptici.

