Pubblicato il bando di concorso per una figura da impiegare per la riorganizzazione della Biblioteca Camerale

È stato pubblicato sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Catanzaro un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi, riservata a laureati in Archivistica, Biblioteconomia o ulteriori lauree equipollenti.

La borsa di studio ha come oggetto lo svolgimento di attività di studio e ricerca per l’organizzazione, la conservazione del patrimonio documentario dell’ente che – come annunciato qualche settimana fa dal presidente della CCIAA, Daniele Rossi -tornerà fruibile al pubblico grazie alla riapertura delle Biblioteca camerale di Via Menniti Ippolito.

“La pubblicazione del bando di concorso per la borsa di studio dà il via alla prima fase che porterà, in tempi brevissimi, alla riapertura della biblioteca e alla restituzione alla collettività di un patrimonio librario di circa 40 mila volumi – ha spiegato il presidente Rossi –. Dal giorno dell’annuncio alla stampa, lo scorso 5 settembre, abbiamo accelerato i tempi e lavorato senza sosta per far sì che il bando fosse pubblicato nel più breve tempo possibile. E così è stato. Adesso manca davvero poco e fine ottobre la biblioteca sarà riaperta al pubblico”.

Tra i requisiti per l’ammissione il possesso del diploma di laurea magistrale in Archivistica e/o Biblioteconomia (LM 5) o equivalente laurea del vecchio ordinamento, conseguito con votazione minima di 100/110.

Gli aspiranti dovranno inoltrare domanda in carta semplice, a mezzo PEC indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro al seguente indirizzo PEC: cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio della Segreteria Generale della Camera di Commercio di Catanzaro entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2018.