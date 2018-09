Quattro squali catturati e uccisi dopo gli attacchi

Le due vittime, una ragazza di 12 anni e una donna di 46 anni, sono state ricoverate in ospedale domenica 23 settembre. Entrambi sono stati seriamente morsi alla gamba mercoledì e giovedì nell’arcipelago delle Whitsundays, al largo della costa dello stato del Queensland. Quattro squali tigre, uno dei quali lungo 3,7 metri, sono stati catturati con trappole d’acqua – una boa legata a uncini ed esca fili – ha detto domenica un portavoce del ministero Pesca nel Queensland.

“Gli squali di queste dimensioni sono potenzialmente molto pericolosi per gli esseri umani, ma non sappiamo se sono responsabili delle lesioni inflitte ai due nuotatori”, ha aggiunto. Le carcasse devono essere gettate in alto mare. “C’è un numero significativo di squali attivi nelle nostre acque e chiediamo alle persone di astenersi dal nuotare”, ha aggiunto il portavoce. Le trappole rimarranno sul posto per tutta la prossima settimana.

Gli episodi degli attacchi ai turisti, potrebbero ricordare a qualcuno il film “Lo Squalo”, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma in realtà questi pesci di solito non attaccano l’uomo, anzi, cercano di evitarlo, e in mancanza di “provocazioni” è estremamente raro che attacchino. Gli squali non rappresentano una minaccia ed è essenziale cambiare la percezione e l’immagine che abbiamo di loro come simbolo di terrore. E, ancor più importante, ad aumentare i rischi è in buona parte il comportamento umano. “Mano a mano che in tutto il mondo cresce il numero di persone interessate a fare attività ricreative in mare dobbiamo aspettarci un conseguente aumento di incidenti”, spiega l’International Shark Attack File nel suo report del 2017.

Al contrario sono gli squali a dover temere gli uomini. Nel 2017 i ricercatori hanno stimato che ogni anno nel mondo vengono uccisi 100 milioni di squali pari una percentuale della popolazione totale compresa tra il 6,4 e il 7,9%. Un tasso di mortalità che i biologi giudicano insostenibile.