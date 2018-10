Rapina una donna per strada e scappa, 36enne bloccato e arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile e il personale della Sezione di polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni, hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina Vincenzo Puntorieri, di 36 anni, disoccupato con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di armi.

L’uomo, armato di revolver e con 3 colpi nel tamburo, ha rapinato una donna che stava percorrendo a piedi via San Francesco da Paola, facendosi consegnare la borsa con all’interno denaro e documenti.

Le urla della malcapitata hanno richiamato l’attenzione di un passante che ha inseguito il bandito e, con l’ausilio di personale della Sezione di Polizia Giudiziaria e delle guardie giurate in servizio presso il Tribunale per i minorenni, il malfattore e’ stato bloccato. L’arrestato e’ stato rinchiuso nel carcere di Arghilla’.