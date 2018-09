“Real Italian Wine & Food”, le aziende catanzaresi a Londra

Sono pronte a partire le aziende della provincia di Catanzaro che hanno aderito alla manifestazione d’interesse promossa dalla Camera di Commercio di Catanzaro per il tramite della sua azienda speciale Promocatanzaro relativa alla partecipazione all’ottava edizione del “Real Italian Wine & Food” di Londra, il prossimo 8 novembre.

La manifestazione, che si terrà nel prestigioso Church House Conference Centre, proprio nel centro della capitale inglese, richiama ogni anno centinaia di aziende espositrici e buyers internazionali con il fine di introdurre prodotti enogastronomici italiani nel mercato britannico.

«L’interesse del pubblico inglese nei confronti del made in Italy è sempre crescente – ha sottolineato il presidente di Promocatanzaro Francesco Chirillo -. Sono felice che le aziende catanzaresi abbiano colto con entusiasmo l’occasione di partecipare ad un’iniziativa di qualità che negli anni ha saputo catalizzare l’attenzione dei principali buyers e media britannici del mercato food. L’impegno di Promocatanzaro e della Camera di Commercio nel promuovere le aziende catanzaresi ha trovato riscontro e di questo non potremmo esserne più entusiasti. Siamo sicuri che la nostra provincia e quindi la Calabria intera, a Londra, faranno una gran bella figura e sapranno ritagliarsi spazi sempre più ampi in nuovi mercati internazionali. Questa iniziativa, che ricordo essere totalmente gratuita per le aziende, può avere anche implicazioni positive per in tema di attrattività turistica del nostro territorio».