Reddito di cittadinanza – In Calabria il sussidio spetta a circa 144mila persone

Sono 1.283.400 i potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza al Sud. Il calcolo e’ stato fatto da Svimez, secondo cui 391.300 sono in Campania, e tra questi 229.900 a Napoli.

A seguire, 342.800 in Sicilia, 214.600 in Puglia, 143.900 in Calabria, 107.000 in Sardegna, 43.800 in Abruzzo, 28.600 in Basilicata e 11.400 in Molise.

Per i nove mesi del 2019 il reddito di cittadinanza ammonterebbe nel complesso del Mezzogiorno a 10 miliardi e 29 milioni, di cui oltre 3 milioni andrebbero in Campania e 2,7 miliardi in Sicilia.