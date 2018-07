Regione Calabria – Lunedì incontro sulla carenza di medici in ortopedia e traumatologia

Il delegato del presidente della Regione in materia sanitaria, Franco Pacenza, ha convocato per lunedì 30 luglio prossimo, alle 15,30, nella sede della presidenza della Giunta, una riunione nella quale saranno affrontate le gravi problematiche determinate dalla carenza di medici specialisti sul territorio regionale, in particolare in ortopedia e traumatologia.

Durante l’incontro si discuterà dei vari aspetti della questione, anche alla luce del mancato accreditamento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, individuando criticità, possibili soluzioni transitorie e misure anche straordinarie.

Saranno presenti il direttore generale del Dipartimento tutela della salute Bruno Zito e la dirigente del settore alta formazione e università Antonella Cauteruccio.

Sono stati invitati, per l’Università Magna Graecia di Catanzaro, il rettore Giovanbattista De Sarro e il presidente della scuola di medicina e chirurgia Nicola Perrotti, per l’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini, il direttore dell’U.O. di ortopedia e Giorgio Gasparini, il direttore generale Antonio Belcastro ed il presidente di O.T.O. Calabria Massimo Candela.