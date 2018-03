Richiesta dei consiglieri comunali della minoranza di Chiaravalle C.le

I consiglieri comunali di minoranza Emanuela Neri, Giuseppe Maida, Gregorio Tino e Francesco Maltese,

VISTO

l’attaccamento di Chiaravalle C. le verso la figura di Don Dino Piraino e le molteplici richieste provenienti dai cittadini riguardanti il conferimento di un giusto riconoscimento ad un uomo che si è speso per anni per il bene della comunità Chiaravallese,

IN RELAZIONE

a quanto già precedentemente proposto e discusso durante la riunione richiesta dai consiglieri di minoranza, tenutasi alla vigilia dei funerali del caro Don Dino, dalla quale è emersa oltre alla volontà di proclamare il lutto cittadino anche quella di convocare al più presto un consiglio comunale al fine di legare in maniera indissolubile la figura del sacerdote alla Città di Chiaravalle, attraverso una forma di riconoscimento che potrebbe essere l’intitolazione di una via e/o il conferimento della cittadinanza onoraria.

CONSIDERATO CHE

nella convocazione del consiglio comunale prevista per giorno 13.03.2018 con all’odg il conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Angelo Buscema, non è prevista nessuna discussione relativa al riconoscimento da conferire al nostro Don Dino.

SI RITIENE

importante e urgente, per i motivi sopra esposti, che racchiudono il sentimento dell’intera comunità Chiaravallese, dare seguito alle procedure per il riconoscimento Don Dino Piraino attraverso la convocazione della conferenza dei capigruppo, al fine di discutere assieme la tempistica e le modalità, e l’inserimento della questione tra i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale utile.