Rossano – “Cronaca Vera” celebra il successo per i “Re Magi Precari”!

Questa idea è nata da un cittadino calabrese Euristeo Ceraolo.

La rivista “Cronaca Vera”, ha di recente pubblicato la notizia del particolare presepe, esposto a Rossano Calabro,che ospita i “Tre Re Magi precari”!! Questo conferma il successo dell’iniziativa, unica in tutto il territorio, non si tratta di un “presepe artistico”, ma di una denuncia sociale e di solidarietà verso il mondo dei lavoratori precari e non precari. La notizia è uscita nell’edicole di tutta Italia, nel numero 2366 del settimanale a pagina 2 (due).

L’ex-precario “Euristeo Ceraolo”, ha tradotto la sua esperienza di “precariato decennale” in singolari statuine del presepe dei Re Magi. Nello specifico, la prima statuina indossa una maglietta riportante la scritta “Euristeo precario…sposerò la Carfagna”, che voleva essere una provocazione per far conoscere all’opinione pubblica il disagio che in quel periodo la Scuola Statale stava attraversando, sia per i tagli alla Cultura, all’Istruzione, alle Università e alla Ricerca, sia per i tagli al personale precario “Docente e Ata”.

La seconda statuina, invece, riporta lo slogan: “Euristeo Precario… Ma Sto Cercando di SMETTERE”.

Infine, sulla terza miniatura si può leggere “Euristeo VIP (acronimo di Vincere Il Precariato)”, spesso utilizzata da Euristeo per promuovere la sua battaglia a favore dei lavoratori precari, realizzando foto con “Vip” che sostengono questa iniziativa.

Per essere la prima volta, la notizia ha fatto il giro del “Web” attirando la curiosità dei tanti lettori e l’attenzione di diverse redazioni giornalistiche in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali. Infatti, “I Tre Re Magi Precari” in miniatura, hanno attraversato l’oceano e la notizia è stata pubblicata anche in Argentina sul giornale on line degli italoargentini, l’Eco Italiano” . Troviamo il servizio anche sul Forlì Today, il notiziario della Città di Forlì dove Euristeo ha vissuto per 11 anni circa. Inoltre ne dà ampio risalto anche il quotidiano scolastico per eccellenza la “Tecnica della Scuola” . Ed inoltre, un intervista sulla Radio di Stato della Repubblica di San Marino (Radio San Marino) con il noto conduttore “Mirco Zani”.

Questi sono solo alcune delle tante testate giornalistiche che hanno raggiunto utenti dal Nord al Sud.

Le miniature rimarranno esposte al pubblico per tutto il periodo delle feste presso Pal. San Bernardino a Rossano.