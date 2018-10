“Rotella 100” al via la mostra concorso voluta da Catanzaro è la mia città

Ricorre quest’anno il centenario della nascita dell’ artista catanzarese Mimmo Rotella e l’Associazione Catanzaro è la mia città ha deciso di ricordarlo con una mostra concorso ispirata all’arte del Rotella.

Si inaugurerà domani 7 Ottobre alle ore 17 presso la stazione della funicolare sita in Piazza Roma, nel centro storico della città capoluogo, questa mostra concorso che si intitolerà “ROTELLA 100” che vedrà 13 artisti esporre opere inedite e 12 allievi della scuola d’arte “Your art Catanzaro” partecipanti fuori concorso, un modo particolare per dire “grazie” ad un catanzarese che ha fatto parlare della sua arte e della sua città natale in tutto il mondo.

Le opere in concorso saranno giudicate da una giuria tecnica che sarà composta dal presidente Gianvito Casadonte , dal prof. Gianluigi Lama, vicedirettore Accademia belle arti Catanzaro, che interverrà portando un suo contributo sull’artista Rotella, dagli architetti Giuseppe Anania, Domenico Garofalo e Gianfranco Barberi, quest’ultimo per conto dell’associazione “Catanzaro è la mia città”.

A concorrere con le proprie opere omaggio a Mimmo Rotella parteciperanno: l’Associazione “Gagliano nel tempo” con Nuccio Lorenti, Alfonso Calabretta, Antonio Caroleo, Rosa Maria Caroleo, Marika Celi, la Classe III A del Liceo Ginnasio “Card. Sirleto”, Giulia De Pace, Vincenzo Montalto, Salvatore Puzzo, Nebbia Rada, Alice Saturnino, Paolo Scozzafava.

Ad impreziosire l’esposizione una sorpresa, realizzata dall’artista Nuccio Loreti, in esclusiva per l’evento denominata “Strappi” di vita.

La mostra concorso inizierà domenica 7 ottobre e terminerà domenica 14 e potrà essere visitata presso i locali della stazione della Funicolare siti in Piazza Roma, tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00.