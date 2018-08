Ruba passeggino in sede Asl, denunciata una donna

Ruba il passeggino ad una mamma in fila nella sede dell’Azienda sanitaria di Catanzaro Lido per effettuare il vaccino al figlio. Si tratta di una donna residente a Catanzaro, gia’ nota alle forze dell’ordine, denunciata per il fatto. La vittima del furto ha presentato denuncia dopo non avere piu’ trovato il passeggino.

La verifica delle immagini del sistema di videosorveglianza da parte dei carabinieri ha permesso di individuare la responsabile, identificata anche per il fatto che poco prima aveva effettuato anch’ella il vaccino al figlio.

Quando i carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido si sono recati nell’abitazione della responsabile, la donna ha prima restituito un vecchio passeggino, diverso da quello rubato, quindi dopo la perquisizione domiciliare e’ stato rivenuto quello rubato in precedenza.