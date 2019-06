Rubano autocarro e si danno alla fuga, un arresto e un ricercato nel catanzarese

Un uomo di 35 anni, residente nella provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il trentacinquenne era assieme ad un’altra persona a bordo di un autocarro rubato in un’azienda agricola di Botricello che è riuscita a fare perdere le proprie tracce. Il mezzo rubato è stato individuato dai militari mentre procedeva a fari spenti sulla statale 106 in direzione Catanzaro. Il conducente non si è fermato all’alt dei carabinieri dando luogo ad un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri.

A Sellia Marina le due persone a bordo hanno arrestato la corsa per darsi alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Uno è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro è stato bloccato e arrestato