Ryanair lancia la nuova rotta da Lamezia Terme a Berlino

Nuova rotta Ryanair da Lamezia a Berlino Tegel, operativa dal primo aprile 2019, con una frequenza di due voli a settimana (lunedì e venerdì).

La programmazione di Ryanair in Calabria per l’estate 2019 – spiega una nota della compagnia aerea – offrirà 12 tratte in totale, tra cui le nuove rotte per Berlino Tegel e Malta, per oltre 1.200.000 clienti.

“Siamo lieti di annunciare questa nuova rotta da Lamezia operativa dal primo aprile 2019 – afferma John F. Alborante, sales & marketing manager Italia di Ryanair – con una frequenza di due voli a settimana (lunedi’ e venerdi’), la nostra dodicesima rotta da Lamezia per l’estate 2019. Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti su varie rotte da Lamezia a partire da 14,99 euro per viaggiare entro marzo 2019. Questa offerta e’ valida fino alla mezzanotte di mercoledi’ (5 dicembre)”.