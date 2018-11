S. Andrea Jonio – Che fine ha fatto la raccolta differenziata?

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono all’incirca 8 giorni che non viene effettuato il servizio di ritiro della spazzatura a Sant’Andrea Marina in località Fego. Non so di chi sia la responsabilità però voglio dire una cosa: possibile che ogni disfunzione o servizio che non funzioni bene deve essere a carico e sulle spalle del cittadino?

Devo far diventare casa mia un centro di raccolta spazzatura e riempire una camera solo di sacchi?

Mi auguro che i problemi alla discarica possano finire presto.

Un cittadino