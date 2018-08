S. Andrea Jonio – Estemporanea di Pittura “Aldo Genco: I Luoghi del Ritorno “

Sabato 11 agosto, a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, estemporanea di pittura “Aldo Genco: I Luoghi del Ritorno”

L’ Associazione Pro Loco Sant’Andrea, in collaborazione con il Centro Sociale per Anziani “B. Genco” Associato Auser, organizza la Prima Edizione dell’estemporanea di Pittura “Aldo Genco: I Luoghi del Ritorno”, che avrà luogo sabato 11 agosto 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso il Centro Storico del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ).

L’Estemporanea è dedicata ad Aldo Genco, polivalente artista andreolese che amava esprimersi attraverso la pittura e la scultura.

L’intento è quello di realizzare un evento artistico per valorizzare e far rivitalizzare le vie del centro storico, invitando i visitatori ed i partecipanti alla conoscenza della vita sociale del luogo, avvicinandoli all’Arte in tutte le sue espressioni esecutive ed emozionali. L’evento intende, inoltre, porsi come momento di incontro tra i vari artisti partecipanti, richiamando a Sant’Andrea tutti i pittori che desiderano contribuire a porre in risalto le bellezze naturali e gli angoli più suggestivi dello storico Borgo Medievale.

In conclusione dell’estemporanea, sarà inaugurata una mostra con le opere di Aldo Genco, allestita presso il Centro Sociale per Anziani “B. Genco” e visitabile fino al 18 agosto.

La sua pittura, i colori e le forme, nascono da un vissuto umano e culturale che affonda le sue radici nei valori semplici e forti delle genti di Calabria. I paesaggi del vissuto si intersecano con quelli della mente e danno luogo a fantastici momenti della quotidianità, continua fonte di ispirazione, impressi sulla tela con ampie pennellate e colori surreali.

Un mondo scomparso ma ancora presente nella memoria dell’artista, rivissuto e riproposto non in modo nostalgico e mitico, ma come radice culturale dalla quale è impossibile prescindere, il tutto espresso con tinte forti e tratti decisi che trovano nel loro insieme un equilibrio complessivo di forme e di colori.