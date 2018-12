S. Andrea Jonio – Tutto pronto per la finale del Festival Una Voce per lo Jonio

Tutto pronto per la finale della 12^ edizione del Festival Una Voce per lo Jonio, in programma per domenica 9 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di S. Andrea Apostolo dello Jonio.

All’evento, allestito e coordinato in maniera egregia dal Patron, M° CHRISTIAN COSENTINO, saranno presenti:

il CORO di VOCI BIANCHE della SCUOLA PRIMARIA di ISCA SULLO IONIO , accompagnato dalle docenti e dal dirigente scolastico VALERIO MAZZA ;

il calabrese GIOVANNI KHALIFA , vincitore in carica dei Grandi Festivals Italiani 2017, che nell'occasione presenterà il suo primo inedito dal titolo "Cercami in un sogno";

l'imitatore trasformista ANDY BELLOTTI reduce dal successo televisivo nella trasmissione " I soliti ignoti " su RAI 1 ;

il maestro Vince TEMPERA, compositore, pianista, produttore discografico autore di diverse sigle di successo, storico direttore d'orchestra di Sanremo e di diverse trasmissione TV.

Ma l’ospite più atteso e desiderato sarà la piccola VICTORIA COSENTINO, protagonista nell’ultima edizione dello ZECCHINO D’ORO in onda su RAI 1, vincitrice dello Zecchino Web, che per la prima volta si esibirà dal vivo nella sua cittadina d’origine, di fronte ai suoi compagni di scuola, alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che l’hanno seguita e sostenuta da casa nelle scorse settimane.

Inoltre, nel corso della serata, il SINDACO di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, NICOLA RAMOGIDA, che a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità andreolese, consegnerà una targa al piccolo talento ionico che per 4 settimane ha conquistato consensi e simpatie da ogni parte d’Italia, dando visibilità, lustro e mostrando l’immagine più nitida e più bella, non solo di S. Andrea ma della Calabria intera.

A condurre l’evento, l’eclettico DOMENICO MILANI, presentatore dei grandi eventi in Calabria e non solo, reduce dal successo con il suo programma radiofonico, in fascia pomeridiana, “Piano B”.

Appuntamento quindi a domenica 9 dicembre, ore 17,30 per assistere alla finale, alla prima esibizione dal vivo in Calabria di VICTORIA COSENTINO e per assistere a un grande show di musica.