S. Andrea Jonio – Venerdì 20 luglio presentazione del romanzo di Salvatore Riillo

17 Grammi è il titolo del secondo romanzo del giovane autore calabrese Salvatore Riillo, che verrà presentato venerdì 20 luglio presso il Chiostro del Convento delle Suore Riparatrici di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, alle ore 21:30, a cura della Pro Loco.

Atmosfere noir che si avviluppano tra Catanzaro e il resto del mondo, periferie degradate, famiglie sbandate e giovani alla ricerca di se stessi.Tutti a combattere contro i propri demoni, incontrati nelle scale di casa, a scuola o alla stazione, che costringono Christian ad affrontare realtà inusitate che sembrano infinite.

Tanti i temi trattati, tante le vicende e i personaggi presenti nel romanzo: storie di una attualità disarmante, di violenza, disagi sociali, dipendenza, sofferenza. Storie di periferia tra le quali trovano spazio i valori, le passioni, l’amore e il rispetto familiare.

Il libro, edito da inCalabria Edizioni per la collana Nautilus, casa editrice lametina da sessant’anni nel settore letterario e giornalistico, è un romanzo di formazione ma anche di redenzione: le sfumature più oscure dell’animo umano, raccontate attraverso la storia di Christian, un ragazzo che all’età di quattordici anni vede la sua vita stravolta da una tragedia che lo segna per sempre e lo spinge a combattere coi suoi demoni personali, che si rivelano, bruciano e inquinano un grammo d’anima.

17 grammi è anche una storia di riscatto e di speranza, ricca di evoluzioni: alla fine l’anima resta, qualche grammo in meno ma resta.

Salvatore Riillo nasce a Catanzaro il 15 luglio 1990. Vive a Gasperina, dove coltiva la passione per la scrittura sin dall’infanzia. Negli anni di scuola superiore matura i suoi interessi per la letteratura e inizia a comporre racconti e romanzi brevi. Nell’agosto 2014 vince il primo premio al concorso letterario L’Araldo di Gasperina con Nuvole Bianche, opera prima scritta nel 2012, ispirata a una storia vera e pubblicata da in Calabria Edizioni. 17 grammi è l’opera seconda del giovane e promettente autore calabrese.

La serata, organizzata in collaborazione con la Biblioteca Pubblica Vincenziani di Davoli, sarà condotta da Roberta Ranieri, che dialogherà con l’autore: la conversazione sarà intervallata dalla lettura di alcuni passi del romanzo.