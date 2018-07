Sabato 28 e domenica 29 luglio la “Fiera di Sant’Anna” a Soverato

Si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 luglio la “Fiera di Sant’Anna” a Soverato. L’area interessata per l’esposizione è quella che va da via Via Kennedy a Piazza Nettuno estendendosi fino alla Traversa del Lungomare ed interessando anche via Cimarosa e Piazza Cimarosa nella zona adiacente il mercato coperto.

Nelle aree interessate è previsto il divieto di sosta per tutti e due i giorni con inizio alle ore 22 del giorno precedente. Come per il Mercatino del venerdì è fatto obbligo ai titolari delle concessioni dei parcheggi di ripristinare lo stato dei luoghi operando, a proprie spese, le opere di pulizia e di ripristino delle strade e dei luoghi.