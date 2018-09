Salgono a 64 le borse di studio in formazione di Medicina Generale

30 borse di studio aggiuntive per la formazione dei medici di Medicina Generale. È questa la decisione assunta stamane dalla Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni. Ne dà notizia Franco Pacenza, delegato del Presidente Oliverio in Commissione.

“La decisione di oggi – commenta Pacenza – è il frutto di un lavoro svolto dalla Commissione e che ha portato ad una intesa col Ministero lo scorso 1 agosto in cui sono stati stanziati 40 milioni da destinare alla formazione per l’accesso alle funzioni di Medicina Generale da fondi già assegnati alle Regioni. È una decisione di grande valore che risponde ad una delle emergenze interne relative alla formazione dei medici. La Calabria grazie a questa intesa in poco tempo passa da 22 a 64 borse di studio. È un risultato davvero importante”.