Santa Caterina Jonio – Il bilancio dei primi sei mesi in un incontro pubblico

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Francesco Severino, ha organizzato un incontro pubblico, nella sala consiliare del Comune, per fare il punto sull’operato dell’Amministrazione per i primi sei mesi di governo nell’anno 2018. Una sala gremita di tantissimi cittadini ha accolto l’iniziativa, che ha visto dare il via ai lavori al neoeletto Presidente del Consiglio, Domenico Conidi, il quale ha evidenziato il lavoro amministrativo svolto nell’interesse della comunità.

Successivamente, ha preso la parola il sindaco, Francesco Severino, che si è soffermato sui vari impegni portati avanti dalla sua amministrazione, ripercorrendo e tratteggiando le tante iniziative intraprese e già impostate. Tra queste, il primo cittadino ha evidenziato il superamento delle criticità per l’approvvigionamento idrico, la partecipazione al bando della Regione Calabria per la ristrutturazione e la valorizzazione di importanti edifici ed aree del centro storico, la richiesta di un finanziamento regionale per l’acquisto e la riqualificazione di un importante immobile da utilizzare per la creazione di un polo culturale, punto di riferimento per l’intera Calabria, l’impegno a bonificare il fiume e a pulire la spiaggia , l’acquisto con fondi regionali di un nuovo scuolabus per il trasposto dei ragazzi, l’ottenimento di un finanziamento per interventi relativi al dissesto idrogeologico, l’ampliamento della pubblica illuminazione, la predisposizione e la realizzazione di un significativo cartellone per le manifestazioni estive e natalizie, un progetto per la realizzazione di importanti opere di urbanizzazione nell’area marina.

Inoltre, il sindaco Severino ha sottolineato come l’amministrazione si sta sempre più caratterizzando nella direzione di un allargamento e rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale, per rendere sempre più unita e coesa la comunità di Santa Caterina ed ha annunciato la creazione di uno sportello di ascolto sia nel centro storico che nella marina, oltre al suo impegno proteso all’ascolto di tutti i cittadini che hanno voglia di avanzare proposte, chiedere chiarimenti e anche di muovere delle eventuali critiche.

Severino ha anche sottolineato il suo impegno rispetto a problemi e finanziamenti che hanno riguardato la precedente amministrazione. All’incontro, molto partecipato, sono intervenuti assessori e consiglieri delegati che, sollecitati dalle domande dei giornalisti presenti, hanno espresso le loro riflessioni, le loro valutazioni e le loro proposte portate avanti per lo sviluppo del paese, sia nel centro storico che nella marina. In particolare, l’assessore Federica Carnovale che ha evidenziato l’impegno profuso nel settore culturale, l’assessore Maria Criniti che ha indicato nelle scuola lo strumento per la formazione delle giovani generazioni, i consiglieri delegati, Francesco Benvenuto e Domenico Giannini, che hanno espresso il loro compiacimento per fare parte di una squadra impegnata all’unisono per la soluzione dei problemi della comunità.

Successivamente, il capogruppo, Vincenzina Fiorenza e il presidente del Consiglio, eletto di recente dopo la modifica apportata allo statuto, Domenico Conidi, hanno espresso grande apprezzamento per l’operato della maggioranza e della giunta guidata dal sindaco Severino e hanno manifestato il loro forte sostegno per la soluzione dei problemi e per portare avanti l’impostazione programmatica che è alla base della compagine di governo.

L’incontro si è concluso con gli auguri di buone feste da parte del sindaco e degli amministratori a tutta la popolazione che si è ritrovata subito dopo, in piazza, per ascoltare la musica del gruppo Etno Project e per degustare i tanti prodotti tipici, preparati dai volontari che si sono dati da fare con grande disponibilità e abnegazione per la riuscita della serata.