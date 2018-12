Santa Caterina Jonio – “La castagnata nel borgo” iniziativa a costo zero

“La castagnata nel borgo”, il cui quintale di castagne non ha comportato alcun costo per le casse comunali, è stata ideata per porre un accento maggiore ad una giornata significativa, quale è quella del 25 novembre che celebra la festa patronale nel nostro piccolo paese.

L’evento si inserisce anche in un contesto sociale di rilevante importanza, ovvero la Giornata contro la Violenza sulle Donne, tema che, l’amministrazione comunale, non ha voluto far passare in secondo piano.

A far da cornice all’iniziativa, svoltasi nella suggestiva piazza XXIX Luglio, tantissimi cittadini di Santa Caterina e turisti di tutta Italia che hanno apprezzato le nostre tradizioni esaltandone tutte le peculiarità.

Che dire: Anche stavolta è stato fantastico!