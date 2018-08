Sant’Andrea Ionio – Lunedì 20 agosto presentazione del romanzo di Roberta Capriglione

Con il vento a Favore è il titolo del romanzo d’esordio dell’autrice Roberta Capriglione, che verrà presentato lunedì 20 agosto presso il Chiostro del Convento delle Suore Riparatrici di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, alle ore 21:30, a cura della Libreria Incontro di Soverato in collaborazione con la Pro Loco Sant’Andrea.

La serata sarà condotta da Carmela Pisano, che dialogherà con l’autrice: la conversazione sarà intervallata dalla lettura di alcuni passi del romanzo.

“Con il vento a favore” è un romanzo che si rivolge direttamente al cuore del lettore, esprimendo rabbia, amore, forza d’animo e desiderio di riscatto.

Il racconto, a tratti introspettivo, si sviluppa in un crescendo di emozioni, lasciando il lettore col fiato sospeso fino alla fine della storia.

Un romanzo che ha la capacità di emozionare e di trasmettere un il messaggio positivo, di speranza, di forza.

Olivia è una ragazza come tante, ha un lavoro che non la soddisfa completamente, un compagno stabile con il quale vive un rapporto privo di passione e una vita che ha sempre immaginato e alla quale si è assuefatta senza rimpianti. Molto presto però la ragazza si troverà a fare i conti con una serie di eventi che ne scuoteranno profondamente l’esistenza. I castelli di sabbia inizieranno pian piano a sgretolarsi, mettendo la donna di fronte ad una nuova consapevolezza: nella vita non sempre tutto va come avremmo voluto.

Olivia è una donna forte e risoluta e non impiegherà molto tempo a comprendere che il punto di partenza è solo uno: se stessa. E sarà proprio quello il principio della sua rinascita.

La ragazza vivrà momenti alterni di forza e di estremo sconforto e si renderà conto che solo abbattendo i muri della consuetudine si può costruire una vita libera da schemi, da aspettative sbagliate e sogni illusori.

Una volta capito questo, la sua vita cambierà; tutte le circostanze inevitabilmente saranno attratte dalla nuova consapevolezza della donna.

Roberta Capriglione nasce a Catanzaro nel 1976.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, si trasferisce a Milano, dove, nel 2000, si laurea in Relazioni Pubbliche alla IULM. Dal 2001 vive in pianta stabile a Roma, diventata ormai la sua città di adozione. Prima di scoprire la passione per la scrittura, ha lavorato per Ford Italia, Telecom, Procter&Gamble.

Con il vento a favore è il primo romanzo pubblicato, edito da Capponi Editore.