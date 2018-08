Sara Fasano è Miss Calabria 2018, 11 ragazze andranno alle prefinali nazionali

È Sara Fasano la Miss Calabria 2018, eletta nella finalissima che si è svolta Cirò Marina (Crotone), nell’Area portuale sul Lungomare, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia insieme a Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri; Miss Valle dell’Esaro 2018 Giuliana Panzino; Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2018 Verdiana Coluccia; Miss Miluna Calabria 2018 Naomi Rizzo; Miss Cinema Calabria 2018 Ilaria Pedone; Miss Sorriso Calabria 2018 Ludovica Dito; Miss Brutia Calabria 2018 Carmen Linardi; Miss Eleganza Calabria 2018 Antonietta Vanzillotta; Miss Sport Calabria 2018 Rosy Bertino e Yzel Maza che prende la fascia di Miss Equilibra Calabria 2018 che era di Sara Fasano.

Sara Fasano ha 18 anni (è alta 1.78), e vive a Cosenza, dove si sta preparando per effettuare i test di Medicina ed è cintura nera di karate. «Sono emozionatissima, non ci credo – racconta la neo Miss Calabria 2018 – Ringrazio tutti, Linda Suriano, la Carlifashionagency che mi hanno sostenuto in questo percorso che mi porta alle prefinali nazionali. Voglio diventare un cardiochirurgo e partecipo a Miss Italia perché bellezza e intelligenza sono facce della stessa medaglia».

L’incoronazione è avvenuta al culmine di una grande serata di spettacolo voluta dall’agente regionale del concorso Miss Italia in Calabria Linda Suriano e dalla Carlifashionagency. Una serata condotta dai presentatori Rai Savino Zaba e Roberta Morise, affiancati da Raffaella Salamina, e che ha visto come madrina Miss Italia 1997 Claudia Trieste tornata nella sua Cirò Marina da dove è incominciata la sua carriera.

La giuria è stata presieduta da GianMaria Miliacca ceo di Fluendo group ed è stata composta dal presidente della Calabria Film commission Giuseppe Citrigno; la dottoressa Mariana Morise; Antonio Cataldi commercialista; Nadia Minniti avvocato; Filomena Zungri professoressa; Nicodemo Iacovino dirigente sindacale; Elia Diaco angiologo della bellezza; Aurora Borgia avvocato; Rosa Daniela Grembiale professore di Reumatologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro; Cataldo Strumbo per Miluna; Patrizia Raimondo dottoressa, Gianni Testa produttore e vocal coach e da Miss Italia 1997 Claudia Trieste.