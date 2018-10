Satriano – Elezioni Provinciali 2018, la Lega Salvini Premier c’è

Alla presenza del Segretario provinciale della Lega – Salvini Premier di Catanzaro Antonio Chiefalo, di rappresentanti provinciali del partito, di iscritti e simpatizzanti, di alcuni imprenditori locali oltre che di alcuni autorevoli amministratori, e’ stato presentato alla cittadinanza di Satriano il nuovo Commissario cittadino della Lega, Carlo Riverso, un professionista noto e stimato in Paese.

L’Incontro, il primo di una serie previsti con la cittadinanza, moderato dal membro del Comitato provinciale, Lucio Romeo, dirigente bancario in pensione, e’ stato organizzato per informare i cittadini e gli amministratori di Satriano sui programmi che la Lega vuole avviare nel rispetto del più ampio progetto politico di rinnovamento avviato a livello nazionale da Matteo Salvini.

Annunciata la presentazione di una propria lista alle provinciali dal nome “La Provincia ci Lega”, il segretario Chiefalo si e’ soffermato ad esporre i principi e gli intenti che devono caratterizzare chi voglia entrare a far parte del partito, con grande umiltà , partendo a testa bassa e lavorando assieme agli altri per realizzare il programma di Salvini anche in Calabria

Carlo Riverso si dichiarato disponibile a mettere al servizio della collettività la sua pluriennale esperienza in diversi settori quali la creazione di nuove imprese e il sostegno dei disoccupati, l’attrazione di investimenti esteri, la valorizzazione del patrimonio culturale, la gestione di programmi di investimento per Imprese ed Enti Locali.

Con la nomina di Carlo Riverso a Commissario cittadino della Lega di Salvini si compie un ulteriore passo in avanti per il reale rinnovamento della classe politica e dirigente del nostro amato Comune.