Satriano – L’Arma dei Carabinieri celebra il 27° anniversario della morte di Renato Lio

Il 20 agosto 1991, intorno alle ore 2:30, a Satriano, l’Appuntato Renato Lio, impegnato in pattuglia automontata, in servizio notturno e durante l’espletamento di un posto di controllo stradale, proprio all’altezza della rotatoria oggi denominata in suo onore “Renato Lio”, procedeva al controllo di un’autovettura, che era giunta a velocità elevata, con a bordo tre soggetti, uno dei quali, improvvisamente, gli esplodeva contro tre colpi di pistola, che furono fatali.

Per tale motivo, il militare, allora in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Soverato, fu decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, con la seguente motivazione:

“Capo equipaggio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, mentre si apprestava, insieme ad altro graduato, al controllo degli occupanti di una autovettura, veniva improvvisamente raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco. Benché gravemente ferito, ingaggiava col malvivente una violenta colluttazione da cui desisteva quando, ormai privo di forze, si accasciava al suolo. Splendido esempio di altissimo senso del dovere spinto sino all’estremo sacrificio. Soverato (CZ), 20 agosto 1991”.

Nella serata di ieri, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 27° anniversario della morte del graduato, con la deposizione di due corone di alloro (da parte dell’Arma e del Comune di Satriano) dinanzi la lapide in memoria dell’Appuntato in località “Russomanno” e la successiva messa celebrata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Calabria, don Vincenzo Ruggiero, presso la Chiesa Santa Maria della Pace, sita nella frazione marina di Satriano

Presenti i familiari del graduato, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Colonnello Marco Pecci, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Soverato, Capitano Gerardo De Siena, con tutti i Comandanti di Stazione dipendenti e una folta rappresentanza di Carabinieri, il Generale in congedo dell’Esercito Pasquale Martinello, personale del Comitato di Base di Rappresentanza della Legione Carabinieri Calabria, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato, il Sindaco del Comune di Satriano e i delegati dell’amministrazione comunale di Soverato.