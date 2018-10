Satriano – Presentata la convenzione tra la Cisl e il Centro Odontoiatrico Tomaino

E’ stata presentata, questa mattina, a Satriano la convenzione tra la Cisl e il Centro Odontoiatrico Tomaino. L’iniziativa è stata promossa ed illustrata dal segretario generale della Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone, e dal dottor Giuseppe Tomaino, amministratore dell’omonima struttura. Alla conferenza stampa era presente anche Domenico Zannino segretario Generale della FNP CISL MAGNA GRAECIA. Dopo un primo intervento illustrativo di Tomaino, è stato il segretario Mingrone a spiegare il perché si è voluto siglare questo accordo.

“Nel corso di questi anni, abbiamo avuto la testimonianza tangibile, concreta, che essere una organizzazione sindacale – ha detto – non ha mai significato per la CISL limitarsi alle sole questioni del lavoro, della retribuzione, dell’occupazione. Siamo riusciti a dimostrare come il sindacato sia elemento che rende migliore la qualità della vita, in quanto svolge anche l’importante ruolo di regolatore sociale. Nel suo piccolo la UST della Magna Graecia, proprio nell’intento di fornire ai propri iscritti una sempre più ampia gamma di prestazioni, anche al fine di fidelizzare il rapporto associativo e di effettuare, in tal modo, attività di proselitismo, ha proposto al Centro Odontoiatrico Tomaino una convenzione che dia la possibilità ai suoi iscritti e ai famigliari di quest’ultimi, di accedere a delle prestazioni sanitarie per mezzo di tariffe agevolate”.

La convenzione, attiva già da oggi, prevede una scontistica speciale per gli iscritti Cisl. Per questo motivo tanti sono i vantaggi di cui potranno usufruire gli aderenti, soprattutto se appartenenti ad una fascia molto delicata quale quella dei pensionati. Ed è su questo che ha posto l’accento Zannino: “La nostra sigla sindacale conta 20 mila pensionati. Per questo motivo cercheremo di diffondere al meglio questa iniziativa estendendola, se possibile, alle altre province”.

Vicini agli iscritti Cisl ma anche alle eccellenze. Così ha proseguito il segretario generale della Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone: “Sposiamo queste iniziative per dare un segnale forte al territorio e alle istituzioni. Stando vicino alle eccellenze. La Clinica Tomaino esprime, infatti, qualità e prossimità in quanto vicina alla gente”.