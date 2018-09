Satriano, quattro incontri di danza orientale con Lelah Kaur

Percorsi formativi di base, intermedi e avanzati con la bellissima ballerina

Quattro, nuovi incontri di danza orientale con Lelah Kaur in Calabria. La bellissima maestra di “Ballando con le Stelle” (Rai Uno) proporrà una serie di percorsi formativi che si terranno a Satriano marina (Cz) nelle date del 20 ottobre, del 24 novembre, del 22 dicembre e del 12 gennaio.

“Le lezioni – annuncia Lelah, felicissima di tornare nella “sua” Calabria – sono rivolte a donne, uomini, danzatrici e danzatori, aspiranti danzatrici, studiosi, ricercatori, insegnanti, musicisti e maestri di ballo che desiderano conoscere, apprendere ed approfondire la danza orientale, la sua storia, le sue origini, la musica ed i ritmi arabi, le influenze nella nostra storia, cultura, musica ed infine poter provare di persona i numerosi benefici psico-fisici legati ad essa”.

La nuova sede di “Ater Ballet Studio di Danza” sita in via del Commercio 17 a Satriano marina sarà la cornice di questi quattro incontri mensili: percorso formativo base “Munira” (Colei che sparge la Luce); percorso formativo intermedio/avanzato “Amira” (Principessa); percorso completo “Munira Amira” (Principessa che sparge la Luce), frequentando entrambe le ore. Per info e prenotazioni: info@lelahkaur.it.