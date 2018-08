Sbatte con l’auto contro un muro, giovane muore in ospedale

Un giovane è deceduto all’ospedale di Lamezia a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Il 30enne, Giovanni Costanzo, nella notte, a bordo del suo veicolo, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sarebbe rimasto ferito nell’impatto avvenuto in località Porta Piana e poi successivamente deceduto in ospedale.

Il giovane era molto conosciuto a Soveria Mannelli e a Decollatura. Sui social la Pro loco di Decollatura, nell’annunciare che l’evento previsto per giorno 29 agosto in Piazza a San Bernardo non avrà luogo “si stringe in un forte abbraccio al fianco delle famiglie e del sindaco di Decollatura, la dottoressa Angela Brigante, per la prematura e tragica scomparsa del caro nipote”.