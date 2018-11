Scappano dopo aver accoltellato gestore bar e provocano incidente

Ci sarebbe un rissa alla base dell’incidente stradale che si è verificato in serata in via Vincenzo Gattoleo nel quartiere Piterà di Catanzaro.

Secondo quanto emerso, infatti, l’incidente sarebbe stato provocato da due ragazzi che tentavano di sfuggire a una pattuglia dei carabinieri dopo che, poco prima, avevano aggredito l’anziano titolare di un bar nel quartiere Sant’Elia. L’uomo sarebbe stato raggiunto anche da una coltellata. Le sue condizioni sarebbero serie ma non correrebbe pericolo di vita.

Pronto l’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito della segnalazione di alcuni cittadini allarmati dalle urla dell’uomo ferito.

E proprio mentre sul posto stava convergendo una “gazzella” dei Carabinieri i due si sono dati alla fuga a bordo di un’Audi A3 andando però a scontrarsi con una Ford Focus alla cui guida si trovava una signora anziana.

Nell’impatto sia la donna che uno dei giovani sono rimasti feriti e prontamente soccorsi e portati al “Pugliese” per le cure del caso con quest’ultimo, in seguito, portato in caserma. L’altro ragazzo si è dato alla fuga e viene attivamente ricercato.