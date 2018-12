Scende dall’auto e viene travolto da un furgone sulla Ss 280 “Dei Due Mari”

Incidente mortale sulla strada statale 280 che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Per cause in corso d’accertamento lo scontro tra un’auto ed un furgone avvenuto all’altezza di Settingiano ha provocato la morte di uomo. A perdere la vita è stato Manuel Folino, 32 anni, che stava a andando a lavorare.

Da quanto si apprende, una delle ipotesi è che la persona deceduta possa essere scesa dall’autovettura, dopo un incidente autonomo, ma sarebbe stata travolta improvvisamente da un furgoncino che viaggiava in direzione Lamezia.

Inutili i soccorsi da parte del 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 8. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso.