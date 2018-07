Scomparsa giovane famiglia in incidente A1, il cordoglio di Oliverio

“Addolora profondamente la scomparsa di Stanislao Acri e Daria Olivo insieme a quella del piccolo Pier Emilio. Lascia sgomenti questo evento che ha cancellato una giovane famiglia, ed ha spezzato l’esistenza in modo inatteso di un bambino e di due giovani preparati professionisti che svolgevano il loro lavoro presso la Regione, per via del Programma Stage.

Mi stringo in un sentito e commosso abbraccio alle famiglie che hanno subito una così grave perdita”.

Mario Oliverio

Presidente Regione Calabria

