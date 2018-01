Sconfitta del Volley Soverato nella prima del 2018

Non inizia nel migliore dei modi il nuovo anno 2018 per il Volley Soverato che nella prima di ritorno viene sconfitto per tre set a uno in trasferta dal Barricalla Collegno; uno stop che prolunga il periodo negativo delle ragazze di coach Barbieri dopo il ko interno contro Chieri. Una sconfitta che ha visto il Soverato giocare a tratti contro le locali di coach Marchiaro. Padrone di casa in campo con il seguente sestetto: Morolli in regia e Agostinetto opposto, al centro Pastorello e Gobbo, schiacciatrici Schlegel e Fiorio con libero Lanzini.

Il Soverato, senza Bacciottini in organico ed in attesa del nuovo arrivo, schiera il sestetto tipo con Alice Pizzasegola al palleggio e Mc Mahon opposto, Bertone e Frigo al centro, in banda capitan Doná e Alexa Gray con Caforio libero. Inizia il match con una buona partenza delle piemontesi che conducono nel punteggio 7-3 con il primo time out dell’incontro chiesto dalle ospiti.

Al rientro in campo, Soverato non ci sta e si rifà sotto prepotentemente portandosi sul 9-10con time out per Collegno; in questa fase centrale del le locali sono avanti di due lunghezze, 16-14, ma Soverato è deciso a non mollare. Allungo per il Barricalla e sul punteggio di 18-15 è time out per Soverato. Al rientro ancora Collegno a segno e punteggio di 20-15 ma le calabresi non mollano e si riavvicinano sul 21-18 con time out chiesto da coach Marchiaro. Al rientro in campo non riesce peró la squadra di Barbieri a rimontare e il Barricalla chiude il set 25/21. Soverato, sotto di un set, è deciso a recuperare il gap e nella parte iniziale del secondo parziale conduce 0-2 e 5-7 con le padrone di casa sempre in scia delle avversarie; Frigo e compagne allungano sul 7-13 cercando di dare uno stacco decisivo in questo secondo gioco. Sul punteggio di 11-15 mini break delle locali e coach Barbieri chiama time out con le due squadre vicine nel pu teggio, 14-15.

Nuovamente a più tre Soverato e coach Marchiaro chiama time out sul 16-19; Soverato sul più cinque 16-21, ma Collegno si rifà sotto e sul 19-21 è time out per Soverato che al rientro in campo riesce a mantenere i punti di vantaggio necessari a vincere il set 21/25. È un inizio equilibrato quello del terzo set ma è del Barricalla Collegno il primo allungo sul 12-10 e coach Barbieri chiama subito time out; allunga ancora Collegno adesso sul più cinque, 16-11, ed arriva un altro time out per le ioniche del presidente Matozzo. Soverato in difficoltà in questa fase del terzo set. La squadra di coach Barbieri non ci sta e rimane in scia alle locali con il punteggio adesso di 18-16 in questa fase importante del terzo gioco. Nuovo allungo di Agostinetto e compagne sul 21-17 con Soverato che cerca il recupero senza riuscirci e così il Barricalla chiude 25/19. Sotto due set a uno, il Soverato inizia bene il quarto parziale e conduce 8-10; le padrone di casa dimostrano peró di poter tenere testa alle più quotate avversarie e poco dopo ribaltano il punteggio, conducendo 15-12.

Soverato non riesce a star dietro le piemontesi e cosi Collegno allunga 20-14. Piemontesi che chiudono il match 25/19, conquistando tre punti importanti che avvicinano Collegno alle ioniche in classifica. Il Soverato deve necessariamente invertire la rotta per non vanificare quanto di buono fatto durante gran parte del girone di andata. Prossimo match domenica prossima al “Pala Scoppa” contro Millenium Brescia.