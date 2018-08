Scontro auto con uno scooter sulla Ss 106, muore un diciottenne

Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale 106, nel territorio di Cropani marina. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha violentemente tamponato lo scooter su cui viaggiava il ragazzo, sbalzandolo fuori strada.

Il giovane è morto sul colpo quando si trovava a soli pochi metri dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, i vigili del fuoco e il personale del 118.

L’automobilista è stata sentito dai carabinieri in attesa delle decisioni del magistrato, mentre per il giovane è stato disposto l’esame autoptico.