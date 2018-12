Scontro frontale tra due auto, perde la vita un 65enne

Incidente mortale sulla variante di Frascineto. L’impatto è costato la vita ad un sessantacinque del posto. Lo scontro avvenuto tra due autovetture registrato nella tarda mattinata sul tratto della cosiddetta variante di Frascineto per cause in corso di accertamento, sul posto sono giunti i Carabinieri di Castrovillari, insieme ai soccorsi sanitari ed i Vigili del Fuoco, l’auto sulla quale viaggiava l’uomo, una Citroen Saxò, si sarebbe scontrata contro una Volkswagen Golf con a bordo due uomini di Cassano allo Jonio.

L’impatto tra le due vetture è stato tremendo e non ha lasciato scampo all’uomo che è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari già privo di vita.

Allertato anche l’elisoccorso, ma l’intervento del mezzo aereo è risultato vano, vista la gravità delle condizioni dell’uomo, che è deceduto prima del suo arrivo.