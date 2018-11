Scontro frontale tra un furgone e un trattore, un morto

Un incidente mortale, alle prime luci dell’alba, è avvenuto sulla SS 18 tra Nocera Terinese e Campora San Giovanni. Lo scontro ha interessato due automezzi, un trattore agricolo ed un furgone.

L’uomo a bordo del trattore è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Feriti i passeggeri del furgone che sono stati estratti dalle lamiere e consegnati al personale suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che ha provveduto anche a mettere in sicurezza le vetture. Al momento sono in corso accertamenti per accertare la dinamica. Sulla statale 18 si registrano, inoltre, disagi alla circolazione stradale.