Scontro tra 3 auto sulla Statale 106, due feriti

A causa di un incidente, la strada statale 106 Var /A è chiusa in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 0,700 nel territorio comunale di Stalettì, in provincia di Catanzaro.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre autovetture causando il ferimento di due persone. Nell’impatto una delle autovetture ha preso fuoco.

Il traffico è provvisoriamente deviato lungo la vecchia sede della statale 106 ‘Jonica’.

Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e dei VV.FF. è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

AGGIORNAMENTO: Scontro tra 3 auto sulla Statale 106 a Copanello, tre feriti gravi