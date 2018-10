Scontro tra auto sulla Statale 107, muore 84enne

Un uomo di 84 anni, Agostino Ienopoli, di Belvedere Spinello ma residente a Crotone, è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri.

L’uomo viaggiava sulla strada statale 107 in territorio di Rocca di Neto a bordo di una Wolksvagen Polo insieme alla moglie che, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con altre due auto, una Peugeot e un’Audi.

Nell’impatto Ienopoli e la moglie sono rimasti gravemente feriti, così come l’uomo che si trovava alla guida della Peugeot. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale ma l’anziano a causa delle ferite riportate è deceduto poco dopo.