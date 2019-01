Scontro tra due auto su Statale 106 a Copanello, tre feriti

Incidente, nella serata di ieri, sulla SS106 a Copanello nel comune di Stalettì. Coinvolte una Lancia Y ed una Seat Arosa. Tre donne i passeggeri a bordo delle vetture che, ricevuto le prime cure dal personale suem118, sono state successivamente trasferite all’ospedale per ulteriori controlli.

Accertamenti sono in corso circa la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Soverato per la messa in sicurezza delle vetture e la Polizia stradale e Anas per quanto di loro competenza. Durante l’incidente e le operazioni di soccorso si sono verificati alcuni disagi alla viabilità.