Scontro tra due auto sulla Statale 106, due feriti

Due persone sono rimastre ferite in un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sulla statale nel comune di Sellia Marina.

Coinvolte una Nissan Micra e una Lancia Y. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che è valso ad estrarre dalle lamiere la conducente della Nissan Micra.

La donna ferita ma cosciente è stata consegnata al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto nella struttura ospedaliera di Catanzaro. Ferite più lievi per il conducente della Lancia Y che comunque è stato consegnato per le cure mediche al personale sanitario. Disagi alla circolazione.