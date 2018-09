Scontro tra due auto sulla Statale 106, un ferito

Scontro sulla SS 106 in località Uria nel comune di Sellia Marina. Due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Croma sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale. A bordo delle vetture i soli conducenti di cui uno ferito in modo lieve.

Sul posto è giunta la Polizia stradale per la viabilità, il Suem118 e l’Anas. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza dei mezzi. Il ferito, conducente della Panda, anche se lieve è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.