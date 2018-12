Scontro tra due auto sulla Statale 280, due coniugi feriti

Una coppia di coniugi è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 13 all’incrocio in prossimità della statale 280.

Due le auto coinvolte, una Renault Modus ed un Suv Porsche Cayenne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per la messa in sicurezza delle vetture. I due feriti, che viaggiavano a bordo della Renault, sono stati soccorsi da personale suem 118 per le prime cure e il successivo trasporto all’ospedale. Illeso, invece, il conducente del Suv.

Durante le operazioni di messa in sicurezza della strada si sono verificati disagi alla viabilità. Al momento, inoltre, sono in corso accertamenti per accertare la dinamica dell’incidente.