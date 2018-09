Scontro tra moto e due ciclisti, un morto e due feriti il tragico bilancio

È di un morto e di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale nel Vibonese, nei pressi del bivio di Panaia, al confine fra i territori comunali di Spilinga e Ricadi.

Per cause ancora in corso di accertamento una moto è andata a schiantarsi contro due ciclisti di nazionalità tedesca, marito e moglie. In elisoccorso e prima di giungere in ospedale è deceduto il ciclista Reiner Coienziv, 64 anni. La moglie, a bordo di un’altra bicicletta, è invece rimasta ferita ma in maniera lieve.

Il motociclista, M.V., 27 anni, di Coccorino di Joppolo, centro non distante da Panaia, è invece stato trasferito in gravi condizioni (codice rosso) in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria. Sull’incidente indagano i carabinieri.