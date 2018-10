Scontro tra una Harley Davidson e un camion in Piemonte, muore centauro calabrese

Scontro tra una Harley Davidson e un camion, donna muore sul colpo, il centauro poche ore dopo, era originario di VIbo Valentia. L’incidente stradale è avvenuto sabato 13 ottobre su Primo Levi a Rivoli intorno alle ore 16.30. A perdere la vita immediatamente è stata una donna, Ida Dentale, 47 anni, residente a Torino, mentre l’uomo che guidava il mezzo, Mario Demasi, 44enne originario di Vibo Valentia, è deceduto nel corso della notte in ospedale a Rivoli in seguito alle complicazioni dell’incidente.

Le vittime viaggiavano a bordo di una Harley Davidson che, per cause il cui accertamento è affidato alla polizia municipale, si è schiantata contro un camion che viaggiava nella direzione opposta. La moto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di evitare un impatto con una terza auto finendo, però, contro il camion che, nell’estremo tentativo di evitare a sua volta l’impatto, è uscito fuoristrada ribaltandosi.

Per la donna, come detto, non c’è stato nulla da fare da subito, quando i soccorsi sono giunti sul luogo era già deceduta. Trasportato invece d’urgenza il conducente della moto all’ospedale di Rivoli dove, a causa delle gravi condizioni, è deceduto nella notte.

In ospedale (al San Luigi di Orbassano) anche il camionista, un romeno di 52 anni.