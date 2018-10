Scontro tra un’auto ed un camion dei rifiuti, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla SS 280, all’altezza della rotatoria per il centro commerciale Due Mari. Coinvolti una autovettura Toyota Aygo ed un camion compattatore per la raccolta di rifiuti solidi urbani.

All’interno della vettura la sola conducente che, ferita, è stata soccorsa da personale 118 per le cure del caso e trasportata all’ospedale di Lamezia Terme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento lametino che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e personale dell’Anas per la sistemazione della sede stradale.