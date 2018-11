Scoperta e sequestrata una carrozzeria abusiva, una denuncia

I finanzieri della Tenenza di Tropea hanno scoperto, a Spilinga, una carrozzeria operante senza alcuna autorizzazione amministrativa. Per tali aspetti, le fiamme Gialle tropeane hanno provveduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature presenti nella carrozzeria abusiva costituite da un ponte sollevatore, compressori, attrezzi meccanici vari e materiale per la verniciatura degli automezzi.

Il titolare dell’attività è stato, inoltre, denunciato alla competente Procura della Repubblica in quanto responsabile di gravi violazioni alle normative poste a tutela dell’ambiente. Nell’area antistante l’attività, infatti, in piena zona abitata, sono stati rinvenuti innumerevoli scarti di lavorazione di autocarrozzeria, autoveicoli fuori uso e materiale ferroso di vario genere, per un totale complessivo di circa 5 tonnellate, il tutto ammassato in un’area di appena 200 mq.

Il soggetto controllato, per di più, per l’attività esercitata, è risultato inadempiente agli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualificandosi come un “evasore totale” e, pertanto, sottoposto ad attività ispettiva.

L’azione di servizio conferma, ancora una volta, il costante presidio e controllo economico attutato sul territorio dalla Guardia di Finanza a difesa della legalità, a beneficio dei commercianti che operano nel rispetto delle regole fiscali, della concorrenza e del mercato.