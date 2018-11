Scoperta una discarica abusiva, 34enne rom denunciato

Una vera e propria discarica abusiva di veicoli, rottami, pneumatici e rifiuti speciali e’ stata rinvenuta a Catanzaro, in una zona a sud della citta’. La scoperta e’ stata fatta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Catanzaro Lido. Il ritrovamento e’ avvenuto durante i servizi di controllo del territorio ed ha visto anche la collaborazione della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polstrada della Calabria.

Durante la perlustrazione, nell’area esterna adiacente ad una palazzina di edilizia popolare, i poliziotti hanno rinvenuto circa dieci autoveicoli, pneumatici, parti di autoveicoli, liquami di vario genere e materiali oleosi. Il tutto si trovava in completo stato di abbandono, l’area adibita come a zona di attivita’ di rottamazione non autorizzata ma, soprattutto, costituiva una vera e propria discarica abusiva, con materiali, qualificati come rifiuti speciali, a diretto contatto col terreno, senza alcuna precauzione.

La Polizia ha provveduto al sequestro delle autovetture rinvenute, nonche’ a denunciare un uomo, V. V., 34enne di etnia rom, catanzarese, perche’ responsabile di gravi violazioni sulla normativa ambientale, depositando, sul terreno e in area di proprieta’ comunale, in modo incontrollato e sprovvisto di regolare titolo autorizzativo, rifiuti speciali e pericolosi.