Scoperta una piantagione di marijuana, due arresti

Una nuova operazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro ha portato al sequestro di un grosso quantitativo di marijuana nelle campagne di Candidoni, ai confini del Comune del territorio di Rosarno.

Al momento del blitz sono stati rinvenuti e sequestrati 1000 kg di marijuana e due persone sono state arrestate.

In particolare, sono stati trovati all’interno di un immobile circa 75 kg di canapa indiana, in parte ancora in fase di essiccazione ed in parte già confezionata, nonché attrezzatura atta alla pesatura, mentre, in un fondo limitrofo nella stessa zona e ben nascosta tra la fitta vegetazione, i militari hanno scoperto, anche grazie all’ausilio delle unità cinofile, una piantagione con 1227 piante, pari ad un peso di 921 kg circa.

Sul terreno adibito alla coltivazione illecita i finanzieri hanno rilevato la presenza di un impianto di irrigazione e di un casolare con vari strumenti utilizzati per la lavorazione dello stupefacente.

Sul posto sono stati sorpresi due rosarnesi che, colti in flagranza di reato, sono stati tratti in arresto. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato avrebbe fruttato, secondo gli investigatori, oltre di otto milioni di euro.