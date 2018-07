Scoperte dai Carabinieri due piantagioni di canapa indiana

I Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno individuato e sequestrato due piantagioni di canapa indiana. La prima, localizzata dai militari della Stazione di Joppolo nella contrada Linasi, era composta da oltre 1800 piante ed era completa di sistema di irrigazione, mentre la seconda, sempre a Joppolo ma in contrada Correa, individuata dalle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, era composta da 108 piante tutte alte oltre 2 metri e pronte alla produzione.

In entrambi i casi le ricerche sono state complicate dalla posizione naturale “difficile”. Entrambe le piantagioni, in special modo quella di contrada Correa, erano quasi inaccessibili agli occhi dei militari che, solo dopo lunghi tentativi, sono riusciti a penetrare le zone di coltivazione e dare esito positivo alle attivita’ di ricerca. Tutte le piante sono state campionate e distrutte. I militari stanno indagando per risalire alla responsabilità dell’illecita coltivazione.