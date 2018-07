Scoperti dai carabinieri droga e lavoratori in nero in un Villaggio Vacanze

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Vibo Valentia unitamente a quelli della Stazione di Pizzo, di Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Cinofili dello Squadrone Cacciatori Calabria hanno effettuato una intensa attività di controllo presso un noto Villaggio Vacanze di Pizzo in località Colamaio.

Venivano rilevate dai Carabinieri dell’ispettorato del lavoro, molteplici infrazioni di natura amministrativa (fra le quali anche la presenza di lavoratori in nero) a carico della ditta individuale di S.M., deputata ai servizi di trasporto degli ospiti e di guardiania del villaggio. Le infrazioni rilevate hanno determinato l’elevazione complessivamente di 5000,00 euro di multa oltre alla sospensione dell’attività da parte della stessa.

Durante le operazioni di controllo, proprio all’interno dell’autovettura di proprietà di uno dei dipendenti della ditta , veniva rinvenuto e sequestrato un involucro contenente più di venti grammi di marijuana illegale, corredata di materiale per il confezionamento di dosi per lo spaccio oltre ad una bilancina di precisione per la pesatura della sostanza.

Il giovane D.C. cl’90, con precedenti specifici per droga, veniva pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

Il servizio odierno si inserisce in una più vasta opera di controllo delle strutture ricettizie del territorio vibonese voluta e coordinata proprio dal Comando Provinciale di Vibo Valentia. Il tutto allo scopo di garantire ai cittadini residenti oltre che ai turisti stagionali un incremento della sicurezza percepita.